Возле Нидерландов загорелось судно с 3000 авто на борту, погиб член экипажа, почти 20 человек пострадали 26 июля, 11:56 У берегов Нидерландов проводится спасательная операция (Фото:kustwacht.nl)

В Северном море в 30 км от острова Амеланд (Нидерланды) произошел пожар на грузовом судне, которое перевозит авто.

Как сообщили в береговой охране, в результате возгорания погиб один член экипажа, еще 16 человек пострадали, пишет NOS.

Судно Fremantle Highway следовало из Германии в Египет, на его борту находилось около 3000 машин. Предположительно, пожар начался в одном из 25 электромобилей на борту, а затем распространился на все судно.

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На борту находилось 23 человека. Из-за сильного пожара семеро из них спрыгнули в воду, их спасли.

Остальных находившихся на борту эвакуировали с помощью вертолетов.

В море идет спасательная операция. Тушение пожара осложняется наличием на судне электромобилей. Береговая охрана консультируется с пожарной командой по поводу дальнейших действий.

Члены экипажа сначала пытались потушить огонь самостоятельно, сообщила береговая охрана. Из Роттердама вызвали специализированных пожарных, которых должны были доставить на судно вертолетом. Однако пожар развивался так быстро, что поднимать пожарных на борт было уже опасно.

Сейчас пытаются охладить судно и не дать ему затонуть.

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропала подлодка Титан, на которой туристы отправились к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

22 июня береговая охрана США подтвердила, что обнаружила обломки батискафа рядом с местом крушения Титаника. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

Все они погибли.





