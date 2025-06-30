Вблизи Ливии взорвался танкер с миллионом баррелей нефти, который ранее заходил в российские порты. Это уже пятый случай, когда повреждения получают суда, которые заходили в порты у российских берегов, сообщает Bloomberg .

Судно Vilamoura буксируют в Грецию, где по прибытии оценят нанесенный ущерб. По словам представителя компании TMS Tankers, из-за взрыва в танкер начала поступать вода, из-за чего затопило машинное отделение. Что именно вызвало взрыв — пока неизвестно, добавили в компании.

Представитель компании добавил, что загрязнения в результате взрыва не произошло, а весь экипаж в безопасности.

По данным Bloomberg, Vilamoura в апреле заходила в российский порт Усть-Луга, где загрузила казахстанскую нефть, а не российскую.

В мае танкер также посетил терминал Каспийского трубопроводного консорциума возле порта Новороссийск, который преимущественно экспортирует нефть из Казахстана.

Как сообщает консалтинговая компания Vanguard Tech, с начала года еще четыре судна взрывались после визитов в российские порты.

Bloomberg напомнил, что в феврале 2025 года украинские дроны атаковали на территории России объект Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит 80% экспорта казахстанской нефти.

17 июня в Оманском заливе между Оманом и Ираном вспыхнул танкер Adalynn, который входит в «теневой флот» РФ. Возгорание произошло после столкновения с судном Front Eagle.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что страна-агрессор Россия осуществляет незаконную перегрузку нефти между танкерами в открытом море у побережья Греции и Кипра.

Для перегрузки нефти РФ с июля 2024 года использует танкер типа Афрамакс ИМО 9247443, без западного страхования.

В украинской разведке отметили, что на четвертом году полномасштабного вторжения в Украину экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета России. Согласно оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны.