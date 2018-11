Вблизи химического завода в Китае прогремел взрыв: 22 человека погибли

Возле химического завода в городе Чжанцзякоу, провинция Хэбэй, прогремел взрыв.

В результате взрыва погибли 22 человека, еще минимум столько же людей получили ранения, передает Reuters.

В данный момент силовые структуры не сообщили причины взрыва.

