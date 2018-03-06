Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Эпицентр находился напротив Авачинского залива

Эпицентр находился напротив Авачинского залива

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает, что у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Эпицентр находился на глубине 40,7 км напротив Авачинского залива в 167 километров восточнее Петропавловска-Камчатского, передает Интерфакс.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Также неизвестно, существует ли угроза цунами.

Ранее сообщалось, что в центральной части Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение, его магнитуда составила 6,0.

 

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