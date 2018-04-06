Вблизи Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Геологическая службы США (USGS) сообщает, что у побережья штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Эпицентр находился в 29 километрах юго-восточнее острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.
Did You Feel the M5.3 EQ that just took place off the Channel Islands, CA? Please let us know here: https://t.co/cHMIb35SOk pic.twitter.com/qhgXpT166c— USGS (@USGS) 5 апреля 2018 г.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, 3 апреля в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9.
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