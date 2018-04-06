Вблизи Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Эпицентр землетрясение находился вблизи островов

Эпицентр землетрясение находился вблизи островов

Геологическая службы США (USGS) сообщает, что у побережья штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр находился в 29 километрах юго-восточнее острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, 3 апреля в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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