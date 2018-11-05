Вблизи Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В понедельник, 5 ноября, у северных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
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