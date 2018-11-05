05 ноября 2018, понедельник

Вблизи Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Эпицентр стихии
Фото: ESMG

Эпицентр стихии

В понедельник, 5 ноября, у северных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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