04 ноября 2018, воскресенье

Вблизи Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Эпицентр находился вблизи города Бенкулу
Фото: USGS

Эпицентр находился вблизи города Бенкулу

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 50 километров в 54 км к западу от населенного пункта Бенкулу.

В данный момент не поступало информации о разрушениях и жертвах.

Также не объявлялась угроза цунами.

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