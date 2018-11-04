Вблизи Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 50 километров в 54 км к западу от населенного пункта Бенкулу.
В данный момент не поступало информации о разрушениях и жертвах.
Также не объявлялась угроза цунами.
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