Немецкие и британские истребители перехватили самолеты РФ вблизи Эстонии 15 марта, 11:39 Истребители Британии и германии поднимались на перехват российского самолета (Фото:Adrian Pingstone/Wikimedia)

Истребители Британии и Германии перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии.

Как сообщает ERR, это первая подобная совместная операция военно-воздушных сил Великобритании и ФРГ.

По данным издания, два истребителя Typhoon перехватили военно-транспортный самолет-заправщик Ил-78. Он летел между Санкт-Петербургом и Калининградом и не вышел на связь с авиадиспетчерами в Эстонии.

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Истребители Typhoon сопроводили Ил-78, а затем были перенаправлены на перехват самолета Ан-148. Последний также пролетал вблизи эстонского воздушного пространства.

Этот инцидент прокомментировал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

«НАТО составляет основу нашей коллективной безопасности. Развертывание сил Великобритании и Германии в странах Балтии демонстрирует нашу совместную решимость противостоять потенциальным угрозам границам НАТО», — резюмировал он.

14 марта над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

В Минобороны России утверждают, что их истребитель Су-27 не сбивал американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. По их версии, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью» Черного моря.



В Госдепе после инцидента заявили, что США вызывают посла России.

По данным Пентагона, российский истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на беспилотник Reaper над Черным морем.