Вблизи аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты - СМИ

Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что в одном из аэропортов пригорода Дамаска упали две израильские ракеты.

Журналисты отмечают, что таким образом Израиль показывает поддержку сирийской оппозиции и повстанческих групп.

Отмечается также, что в последнии дни правительственные войска понесли большие потери.

В последние дни власти Сирии начали масштабную кампанию наступления на юго-западе страны.

22 июня стало известно, что военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на эти районы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в район города Даръа войска Асада сбросили 12 бочковых бомб.

Ранее в ООН сообщили, что в результате боевых действий в провинции Даръа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере 20 человек. В организации добавили, что активное наступление правительственных сил угрожает безопасности примерно 750 тысяч человек, и может вынудить их покинуть свои дома.