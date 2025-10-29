Ватикан призвал прекратить войну в Украине и оценил роль США и Европы

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился к международному сообществу с призывом положить конец войне в Украине. Об этом он сказал во время выступления в детской больнице Bambino Gesù в Риме 28 октября, пишет Vatican News.

По его словам, для мира каждой стране необходимо внести свой вклад, а Европа должна играть «более заметную роль».

«Нелегко ответить на вопрос о шагах, которые необходимо предпринять для мира. Если бы мы знали, мы бы уже их сделали. Я считаю, что некоторые переговоры продолжаются, возможно, не публично», — сказал он.

Реклама

Кардинал выразил надежду, что эти переговоры принесут результаты.

«Участие Соединенных Штатов, безусловно, необходимо, и мы надеемся, что Европа будет играть более заметную роль. Китай также имеет что сказать… Вклад каждого действительно необходим, чтобы сделать несколько шагов к миру», — сказал он.