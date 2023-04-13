Ватикан и российское вторжение. Часть кардиналов церкви считает Путина хуже Гитлера — интервью NV с послом 13 апреля, 21:14 NV Премиум Папа Римский Франциск, 12 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Андрей Юраш, посол Украины в Ватикане, в интервью Radio NV рассказал, как католическая церковь пытается выстраивать собственную политику по поводу российского вторжения в Украину и что возмущает римскую курию.

— Мы видим снова такой рецидив. Якобы больше чем спустя год полномасштабной войны России против Украины, кажется, все акценты уже были расставлены, все более или менее понятно. И, кажется, сам Папа Римский Франциск не извинялся, но говорил о том, что он мог ошибиться в чем-то.

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Сейчас снова то же самое. Более того, украинский подросток, потерявший дом из-за российских оккупантов, и российский, потерявший своих родственников потому, что они пришли, скажем так, убивать родителей этого украинского подростка. Как вы поняли эту ситуацию, почему этот рецидив произошел?

— К этой информации нужно подходить комплексно. Очевидно, это отражение базовых установок, которые определяют политику Святого престола по вопросам войны и войны в Украине в целом. То есть желание находить с их стороны, по их мотивации, по их христианской позиции возможности и параллели для сочетания созданий и прекращения конфликта. Это я вам объясняю просто мотивацию, с которой выходят и лично Папа Франциск, и ближайшее его окружение, в частности, те люди, которые работали над текстом этого крестного пути.