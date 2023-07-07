Российского постпреда в ООН Небензю поймали на нелепом фейке о Шахеде и Зеленском «ростом 2,5 метра» 7 июля, 22:51 Постпред России в ООН Василий Небензя (на переднем плане) (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя распространил нелепый фейк на тему того, что российские оккупанты якобы не атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе.

Как сообщает The Insider, во время заседания Совбеза ООН Небензя показал фотографию президента Украины Владимира Зеленского рядом с уничтоженным иранским дроном и пытался утверждать, что это якобы фейк.



Видео дня

Владимир Зеленский возле Офиса президента рядом со сбитым иранским дроном, 27 октября 2022 года / Инфографика: Офис президента

«В СМИ широко разошлась фотография Владимира Зеленского якобы с дроном Шахед. Размер этого дрона — три метра в длину, а размах крыльев два метра. Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно два с половиной метра», — фантазировал постпред страны-агрессора.

The Insider отмечает, что Небензя на полметра преуменьшил размеры дрона-камикадзе Shahed 136 (длина 3,5 м, ширина 2,5 м), а также сделал вид, что меньшего по размеру дрона Shahed-131 (длина 2,6 м, ширина 2,2 м) вообще не существует. Сбитый дрон Shahed-131 показывали журналисты Радио Свобода в сюжете о комплектующих иранских беспилотников, один из таких дронов также был на видео городского головы Киева Виталия Кличко из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, где специалисты изучают разные типы вооружения оккупантов.



Инфографика: NV

Инфографика: NV

Иранский режим отрицает, что поставляет дроны России, но в ноябре 2022-го признал поставку «ограниченного количеств беспилотников» якобы за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. При этом в сбитых в Украине иранских дронах находят компоненты 2023 года производства.

Западные СМИ и разведки также сообщают, что страна-агрессор с помощью Ирана налаживает масштабное производство дронов-камикадзе на своей территории.