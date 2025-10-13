19-летняя украинка столкнулась с волной ксенофобии в Польше после номинации на титул Варшавянка года

Номинация украинки из Евпатории Киры Сухобойченко на звание Варшавянка года вызвала волну ксенофобских комментариев в социальных сетях. Об этом сообщает местное издание Życie Warszawy .

Премия Warszawianka Roku (Варшавянка года) имеет более чем столетнюю историю и отмечает женщин, которые делают весомый вклад в развитие столицы Польши.

В этом году в перечень девяти претенденток на звание Варшавянка года попала 19-летняя Кира Сухобойченко. Ее номинация вызвала волну критики, несмотря на то, что правила конкурса не ограничивают участие только этническими польками или уроженками столицы. Принять участие может любая женщина, которая вносит вклад в развитие Варшавы. К тому же ранее титул уже получала Николь Войчицкая, уроженка Вены.

Реклама

Кира Сухобойченко переехала в Варшаву, когда ей было восемь лет. Там она получила образование и начала активную общественную деятельность. Кира была советницей молодежного совета района Урсинов, создала фонд Летящие рюкзаки и основала Международный день рюкзака.

Сейчас она координирует Центр интеграции и адаптации украинцев и поляков в Варшаве, помогая людям лучше понять друг друга и найти общий язык. Ее работу неоднократно отмечали — Кира дважды выступала на конференциях TEDx, получила премию имени Марии Кюри-Склодовской и награду Международного дня рюкзака. Также она является лауреатом премии имени Тадеуша Мазовецкого и Януша Корчака и входит в список Мастеров LinkedIn по версии Forbes Women.

После объявления номинации под публикацией на официальной странице властей столицы появилось около пяти тысяч комментариев, большинство из которых имели ксенофобский характер, сообщает Życie Warszawy.

Многие пользователи ставили под сомнение право девушки участвовать в конкурсе из-за ее украинского происхождения. Среди комментариев появлялись высказывания вроде: «Она варшавянка или украинка?», «Она варшавянка, как я китаец», «Во-первых, полька, во-вторых, варшавянка, а не украинка, должна получить награду». Некоторые пользователи также заявляли, что ее выдвижение якобы является проявлением «политкорректности» и призывали бойкотировать голосование.

Как отмечает издание, большинство негативных комментариев не касались деятельности самой Сухобойченко, а скорее ставили под сомнение ее право представлять варшавское сообщество.

Несмотря на большое количество негативных комментариев, администрация официальной страницы городского совета Варшавы не отреагировала на ситуацию, отмечает издание. Поэтому член городского совета Зофия Смелка-Лещинская обратилась с запросом к мэру города Рафалу Тшасковскому.

Она раскритиковала власть за то, что она не удалила или не ограничила ксенофобские высказывания. По ее мнению, такое бездействие может восприниматься как молчаливое согласие на язык вражды. Смелка-Лещинская отметила, что отсутствие реакции создает дополнительный стресс для кандидата и жителей Варшавы, противоречит принципам открытости, которые город декларирует.

В запросе она призвала городские власти ввести постоянную модерацию комментариев, разработать четкие правила реагирования на проявления вражды и рассмотреть возможность ограничения комментирования, если город не может предоставить безопасное пространство для общения.