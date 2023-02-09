Польша закроет один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за приговора журналисту 9 февраля, 14:27 Польша закрывает КПП Бобровники в одностороннем порядке с 10 феварля (Фото:Straz Graniczna/Twitter)

С пятницы, 10 февраля, Польша в одностороннем порядке закроет один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью Бобровники из-за приговора журналисту польского телеканала Анджею Почобуту.

О закрытии КПП сообщил глава МВД Мариуш Каминский в своем Twitter.

«Ввиду важных интересов безопасности государства, я решил приостановить, к отдельному распоряжению, с 12:00 10 февраля этого года движение в польско-белорусском пограничном пункте Бобровники», — отметил он.

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Также глава польского МВД поручил подготовить представление о включении в санкционный список лиц, связанных с режимом диктатора Александра Лукашенко, отвечающих за репрессии против поляков в Беларуси.

Накануне Гродненский областной суд Беларуси приговорил к восьми годам лишения свободы журналиста польского телеканала Анджея Почобута.

Правозащитники признали его политзаключенным.

Почобута задержали весной 2021 года. В октябре прошлого года спецслужбы Беларуси включили его в список лиц, причастных к терроризму.