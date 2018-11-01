01 ноября 2018, четверг

Варшава: Строительство "форта Трампа" - это реакция на агрессию России

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Яцек Чапутович назвал главную цель расширения американского присутствия в Польше

Яцек Чапутович назвал главную цель расширения американского присутствия в Польше

Размещение в Польше постоянной американской базы, которую уже назвали "фортом Трампа", является реакцией на агрессивные действия России, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет Польское радио.

"Президент (Беларуси – ред.) Александр Лукашенко говорил о том, что его беспокоит "Форт Трамп" и увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России, и эти войска никоим образом не угрожают, в частности, Беларуси", - пояснил он. 

Чапутович добавил, что требованием Польши является соблюдение международного права. 

"Я подчеркнул, что требованием является соблюдение международного права, а Россия в отношении Украины это право не соблюдает", - резюмировал польский министр.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. 

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

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В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.

 

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