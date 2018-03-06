Варшава отрицает, что США неофициально объявили польских лидеров персонами нон грата

Только обеспокоенность. В Польше настаивают, что были готовы к критике США

В Министерстве иностранных дел отрицают информацию СМИ о том, что США якобы заморозили контакты на высшем уровне с Польшей.

По информации портала Onet.pl, в Вашингтоне ввели особые санкции против польской власти - до принятия изменений в закон об Институте национальной памяти ни президент, ни вице-президент США не будут встречаться с польским президентом или премьер-министром.

Однако польский вице-министр иностранных дел Бартош Цихоцкий подчеркнул, что "это неправда и никаких подобных ультиматумов не было".

"Американская сторона, что не было для нас неожиданностью, выразила обеспокоенность и сомнения в закон об ИНП до сих пор на этапе проекта. Мы находимся на связи. Не было ни одного ультиматума. Не понимаю, почему кто-то хочет пустить пыль в глаза?" - цитирует Цихоцкого Радио Польша.

Он отметил, что Варшава была готова к критике США по поводу закона об ИНП. В то же время дипломат отметил различия в понимании свободы выражения в США и Европе.

"Американская сторона с самого начала честно сообщала об этой проблеме. Она заключается в том, что в США нельзя наказывать за любые высказывания, а в Европе иначе. Если речь идет об особых вопросах, например правде о Холокосте, то за отрицание этой правды можно нарушить уголовное дело", - сказал Цихоцкий.

Вместе с тем, вице-глава МИД Польши отметил о других различиях между Америкой и Европой, например, по вопросу смертной казни или права на ношение оружия.

"Правдой в этой публикации является то, что наше посольство в Вашингтоне встречается с американскими дипломатами и оно направляет служебные записки в Варшаву", - сказал он.

Цихоцкий также выразил поддержку принятому закону про ИНП.

Напомним, польское издание Onet.pl рассказал о негласных санкциях, которые Вашингтон принял в отношении польского руководства для отмены закона об ИНП.

Согласно этой записке, до решения спора вокруг этого закона США вводят для польских властей запрет двусторонних контактов на высшем уровне Белого дома. Также американцы якобы предупредили Польшу также о блокировании финансирования совместных военных проектов.

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