Покинуть здание в течение семи часов. Мэрия Варшавы изъяла школу при посольстве РФ в пользу государства 29 апреля, 19:05 Здание посольства России в Варшаве (Фото:wikipedia.org)

Городские власти Варшавы изъяли в пользу государства школу при посольстве РФ, где обучались дети российских дипломатов. Сотрудникам приказали покинуть здание в течение семи часов.

Об этом сообщает российское издание The Insider.



Российское пропагандистское издание РИА Новости заявило, что представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли в здание школы и начали ломать двери после отказа открыть их.

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Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии Reuters отметил, что здание школы посольства принадлежит Польше. Также он сказал, что у России есть право протестовать, но Польша действует в рамках закона.

«Наше мнение, подтвержденное судами, состоит в том, что это имущество принадлежит Польскому государству и было незаконно захвачено Россией», — подчеркнул Ясина.

В министерстве иностранных дел России отреагировали на инцидент и заявили, что «этот дерзкий шаг Варшавы, выходящий за рамки цивилизованных межгосударственных отношений, не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей».

«Мы расцениваем этот последний враждебный акт польских властей как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и как посягательство на российскую дипломатическую собственность в Польше», — сказали в российском министерстве.

Reuters отмечает, что ранее посол Москвы в Польше Сергей Андреев рассказал российским государственным информационным агентствам, что здание, в котором находится посольская школа, дипломатическое, которое польские власти не имеют права захватывать.

26 апреля стало известно, что прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства. Речь идет о больших суммах как в польских злотых, так и в долларах США.