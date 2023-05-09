В Варшаве российскому послу преградили путь инсталляцией с флагами Украины и разбомбленными зданиями 9 мая, 17:46 Инсталляция перед советским мемориалом в Варшаве, 9 мая 2023 года (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В Варшаве перед мемориалом советским солдатам установили большую инсталляцию, изображающую военные преступления страны-агрессора России в Украине. Фото опубликовал в Facebook посол Украины в Польше Василий Зварыч.

«Так выглядит сегодня дорога к монументу советским воинам в Варшаве», — написал он и поблагодарил гражданскую инициативу Евромайдан—Варшава и ее соосновательницу Наталью Панченко.



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Как сообщает The Washington Post, инсталляция преградила путь российскому послу, когда тот пытался возложить венок у памятника советским солдатам. Инсталляция представляет собой сотни украинских флагов и крестов — «символических надгробий украинцам, убитым россиянами за время полномасштабной войны». Активисты также установили макеты разбомбленных домов с названиями украинских городов, в которых российские оккупанты совершали зверства, — Буча, Ирпень, Мариуполь, и Бахмут.



«Главный вход к памятнику один. Мы перекрыли его инсталляцией. Что остается делать послу-террористу? Правильно! Либо пойти по-человечески через главный вход, проходя обстрелянные россиянами Мариуполь, Бучу, Ирпень и сознательно идти по гробам и крови украинцев, либо лезть как дичь по кустам боковыми входами к памятнику», — объяснила в Facebook Наталья Панченко.

Позже активисты сообщили, что послу и людям, которые его сопровождали, не удалось возложить венок у советского памятника, и он оставил его под украинской инсталляцией. Его окружили активисты, которые включили сигнал воздушной тревоги.

Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Активисты Евромайдан—Варшава 9 мая также разбудили российских дипломатов звуками сирен и бомбардировок.

В ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, 23 из которых сбили силы ПВО. Это была пятая за месяц массированная воздушная атака на Киев — защитники Украины сбили около 15 ракет.