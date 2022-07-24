В Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры 24 июля, 22:15 Вандалы в очередной раз осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене (Фото:Aleś Čajčyc / Facebook)

В немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу идеолога украинского национализма и лидера ОУН Степана Бандеры — памятник обрисовали баллончиком.

Об этом сообщил в Facebook латвиец Алесь Чайчиц.

На могиле Бендеры вандалы нарисовали серп и молот.

Как отметил Чайчиц, он впервые решил посетить могилу украинского деятеля, однако увидел, что над местом отдыха уже успели поиздеваться вандалы. Сейчас на месте работают правоохранители.

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Это уже не первый случай издевательства над могилой Бендеры — подобные акты вандализма случались и раньше.

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