Вандалы разрисовали в цвета русского флага указатель одного из микрорайонов Риги, полиция открыла дело
Вандалы разрисовали в цвета русского флага указатель одного из микрорайонов Риги (Фото:Aculiecinieka foto/LSM)
В Латвии неизвестные вандалы разрисовали указатель рижского микрорайона Болдерая в цвета русского флага. Госполиция начала уголовный процесс.
Об этом сообщает LSM .
Отмечается, что вандалы не только разрисовали его в цвета русского флага, но и оставили надписи на английском языке, в частности "war".
Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что сотрудники самоуправления уже принимают меры, чтобы указатель, установленный по инициативе общественности, снова стал белым.
Полиция Риги начала процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве.
Ранее в Алуксненском крае Латвии исчез памятник подлежавшим демонтажу партизанам советской армии. На его месте остался только постамент. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.
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