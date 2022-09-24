Вандалы разрисовали в цвета русского флага указатель одного из микрорайонов Риги, полиция открыла дело

24 сентября, 16:44
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Вандалы разрисовали в цвета русского флага указатель одного из микрорайонов Риги (Фото:Aculiecinieka foto/LSM)

Вандалы разрисовали в цвета русского флага указатель одного из микрорайонов Риги (Фото:Aculiecinieka foto/LSM)

В Латвии неизвестные вандалы разрисовали указатель рижского микрорайона Болдерая в цвета русского флага. Госполиция начала уголовный процесс.

Об этом сообщает LSM .

Отмечается, что вандалы не только разрисовали его в цвета русского флага, но и оставили надписи на английском языке, в частности "war".

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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что сотрудники самоуправления уже принимают меры, чтобы указатель, установленный по инициативе общественности, снова стал белым.

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Полиция Риги начала процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве.

Ранее в Алуксненском крае Латвии исчез памятник подлежавшим демонтажу партизанам советской армии. На его месте остался только постамент. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Россия Латвия Вандалы Флаг

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