"Вам для сна или для креативности?" В первые дни легальной продажи марихуаны Канаду охватил массовый ажиотаж

Житель Монреаля радуется покупке в первый день легальных продаж марихуаны в Канаде

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

О том, как прошел первый день легальных продаж "легкого" наркотика, в своем репортаже рассказывает американское издание The Washington Post. НВ предлагает полный перевод этого материала.

Лишь потому, что они приехали [к магазину] в 3:30 утра, не стоит считать первых законных покупателей марихуаны в Монреале наркоманами-"торчками". Скорее – историческими энтузиастами, говорят они сами.

"Я может, и не выкурю ее, а сохраню как сувенир", - говорит Тонино Руджеро, который был вторым в очереди, выстроившейся к одному из новых государственных магазинов "травки" в Квебеке в среду, 17 октября - долгожданный день легализации каннабиса в Канаде.

"Это исторический момент, - говорит 64-летний Руджеро. - Это лучше, чем Олимпийские игры [проходили в Канаде в 1976, 1988 и 2010 годах]. Не так круто, как Rolling Stones, но близко к этому".

Посещенный им магазин в хипстерском районе Монреаля – один из трех в городе. К 10 утра, моменту его открытия, сотни людей выстроились змейкой вокруг здания, в то время как полицейские контролировали толпу. Затем прокатился радостный возглас, и первые клиенты ринулись сквозь двери магазина.

Монреаль - один из немногих городов в стране, где марихуана была доступна в магазинах уже 17 октября [в первый день официальных продаж]. Этот факт - результат того, что каждая провинция самостоятельно отвечает за распространение и розничные продажи марихуаны.

В провинции Онтарио, самой густонаселенной в Канаде, каннабис можно было купить только почтовым заказом, так как частные магазины, которые должны открыться там, не смогут получить лицензии ранее следующей весны.

Они спрашивали покупателей о проблемах со здоровьем, или уточняли: "Вы хотите лучше уснуть? Быть креативными?"

Существует целый ряд других опасений относительно легализации – в том числе потенциальный дефицит легальной марихуаны и риск, связанный с пересечением границы США после употребления каннабиса, - однако в Монреале это малого кого интересовало.

Внутри магазина, открытого властями, посетителей приветствовали улыбающиеся молодые женщины в темно-зеленых фартуках, стоящие возле настенных сенсорных экранов.

Через еще одну дверь было видно минималистичное, похожее на аптеку помещение, где на полках стояли красочные коробки и сновали другие сотрудники магазина.

"Они были очень милы, - рассказывает Франсуа-Ксавье Монбелли, 44-летний мужчина в очках Burberry. - Они спрашивали людей о проблемах со здоровьем, или уточняли: "Вы хотите лучше уснуть? Быть креативными? Вам нужно поразмыслить?"

44-летний Монбелли прилетел в Канаду из Франции специально ко дню легализации, но, как и Руджеро, утверждал, что мог бы и не выкуривать свою покупку.

Его тематическое путешествие за "травкой" на самом деле обернулось спешкой, рассказывает мужчина, - он обещал доставить наркотик своему другу, который планирует запустить вебсайт, где можно было бы делиться отзывами о разных образцах каннабиса. И такие "рецензенты" нужные ему как можно скорее.

Немного позже у них будет больше времени для празднования, говорит Монбелли - раскуривание "травки" запланировано в процессе "фестиваля" с прогулками по Монреалю и изучением его стрит-арта.

"А в завершение мы съедим путин [национальное квебекское блюдо быстрого питания – картофель фри с сыром и подливой] – говорит он. - Здорово, не правда ли?"

Большинство людей в очереди ожидали, что стоимость легальной марихуаны будет как минимум на 50%, а то и вдвое выше черного рынка. Однако в Квебеке цены на нее оказались даже ниже

Другие люди в очереди говорили, что не планируют делать ничего особенного по случаю первого дня легальной торговли марихуаной. Лишь один человек открыто курил косяк на тротуаре – отныне в Монреале это законно – но рассказал, что для него это привычное дело в любой очереди.

"Для многих людей это как бокал вина, по крайней мере в Монреале", - говорит еще один мужчина – 30-летний Иван Ахтемийчук. Ожидая свою жену, он называет два сорта травки, которые предпочитает – Сатива (Sativa) и Каннатоника (Cannatonic strain). Легализация означает, что теперь он гарантировано сможет их достать, говорит Ахтемийчук.

По его словам, на черном рынке "люди лгут о том, что продают". "Они называют некий сорт, однако это невозможно проверить", - рассказывает мужчина.

Хотя с 2001 года в Канаде существует система законного применения марихуаны в медицинских целях, его жена не смогла получить разрешение, говорит Ахтемийчук, несмотря на необходимость курить "травку" из-за фибромиалгии, эпилепсии и волчанки.

Это стоит того, чтобы раскошелиться, отмечает он. Большинство людей в очереди ожидали, что стоимость легальной марихуаны будет как минимум на 50%, а то и вдвое выше черного рынка. Однако в Квебеке цены на нее оказались даже ниже.

Из тех, кто ждал в очереди, почти все были мужчинами – большинство старше 50 лет – и почти все белые. [Темнокожий] Дэвид Дональдсон – исключение. Он рассказывает, что его мать была растаманкой и он рос в окружении "травки", сохранив привычку курить ее после переезда в Монреаль в 2007 году, уже будучи взрослым.

Приятно знать, что можно расслабиться, если вы идете мимо копов, а в вашем кошельке есть пара граммов [марихуаны]

У закона [о легализации] есть один серьезный недостаток, говорит Дональдсон, который имеет лицензию медбрата и работает по специальности. Остается много вопросов и неопределенности относительно того, что делать с вождением "под кайфом" – как его определить и как решить эту проблему. Дональдсон ожидает, что теперь его чаще будет останавливать полиция – он опасается, что полицейские отныне получат повод придираться прежде всего к темнокожим.

Тем не менее он одобряет закон в целом. "Мы должны с чего-то начинать [легализацию марихуаны]", - говорит Дональдсон.

Накануне легализации федеральное правительство объявило, что освободит от ответственности канадцев, которым ранее были предъявлены обвинения в хранении не более 30 граммов марихуаны.

В среду, 17 октября, спикер премьер-министра Джастина Трюдо написал в Twitter, что этот день ознаменовал конец "неудачной практики запрета марихуаны" в Канаде, а также что легализация отберет козыри у организованной преступности и предотвратит закупку наркотиков молодыми людьми.

Две женщины рассказали, что они проехались по городу в поисках места, где можно было бы избежать длинной очереди – но безуспешно. Однако они были удивлены гендерным дисбалансом, говорит 25-летняя Беовульф Бертран.

Лучшее, что есть в легализации, по ее мнению - налоговые поступления для государства.

Кроме того, добавляет Бертран, приятно знать, что можно расслабиться, "если вы идете мимо копов, а в вашем кошельке есть пара граммов [марихуаны]. "Я привыкла быть паинькой", - говорит она.

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