Власти Белгородской области заявили об обстреле города Валуйки 19 июня, 09:11 В российских Валуйках заявили об обстреле (Фото:Скриншот видео Baza/Telegram)

В России заявили об обстреле города Валуйки Белгородской области в понедельник, 19 июня.

Сначала о взрывах сообщили российские ресурсы. Telegram-канал Baza опубликовал фото и видео.

Вскоре глава Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил о семерых пострадавших, традиционно обвинив украинских военных. По его словам, есть повреждения в пяти многоквартирных и четырех частных домах.

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Ранее о рейде в Белгородской области и «освобождении» нескольких населенных пунктов сообщали Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус. Во время их операции местные власти регулярно заявляли об обстрелах населенных пунктов, называя россиян «украинскими диверсантами».

В то же время в РДК и Легионе заявили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи. Бойцы заявили, что готовятся к «новым задачам».

