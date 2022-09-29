Николаю Валуеву пришла повестка в военкомат

29 сентября, 15:52
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Николай Валуев (Фото:Николай Валуев via Instagram)

Николай Валуев (Фото:Николай Валуев via Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев получил повестку в военкомат.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Валуев сообщил, что что обязательно собирается пойти в военкомат.

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Telegram-канал отмечает, что к мобилизации его повестка не имеет отношения — она пришла ему еще в первой половине сентября и явиться в военкомат он должен был 15 числа.

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Но пока Валуев так и не явился.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Повестка Николай Валуев

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