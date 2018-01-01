Валите отсюда! На форуме в Литве пропагандистов РФ облили вином и выгнали с мероприятия - видео Сегодня, 18:16 348 Цей матеріал також доступний українською Пропагандисты покинули здание под выкрики "Позор!" Скриншот с видео DELFI

В Вильнюсе сотрудников российского пропагандистского издания Известия выгнали с выставки Форума свободной России.

Как сообщает DELFI, покинуть мероприятие от них потребовали главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов.

Кроме того, как можно судить по опубликованному видео инцидента, одного из пропагандистов облили вином.

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"Вон отсюда! Валите отсюда. Я из-за вас выехал из Крыма. Из-за вас татары страдают", - заявил Кудусов.

В итоге работникам росСМИ все же пришлось покинуть помещение под выкрики "Позор!" и "Слава Украине!".