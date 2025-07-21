Выступление Валерия Гергиева в Италии было запланировано на 27 июля (Фото: Валерий Гергиев/Facebook)

Украинцы планировали сорвать концерт приближенного к российскому диктатору Владимиру Путину дирижера Валерия Гергиева , который должен был состояться в Италии и который позже отменили.

Об этом сообщают итальянские издания Il Fatto Quotidiano и ANSA.

Отмечается, что до объявления об отмене концерта, украинские организации в Италии готовили акцию протеста.

В частности, активисты выкупили билеты на первые ряды в зале, откуда, по данным СМИ, планировали начать протест с целью сорвать выступление Гергиева.

21 июля Министерство культуры Италии отменило выступление Гергиева на фестивале Un’Estate da RE после многочисленной критики со стороны политиков и общественных активистов.

Выступление Валерия Гергиева было запланировано 27 июля с участием оркестра театра Verdi di Salerno и солистов оркестра Мариинского театра, которым он руководит в Санкт-Петербурге.

Президент региона Кампания Винченцо Де Лука, который инициировал концерт, раскритиковал отмену, заявив, что блокирование культурных контактов «не способствует миру, а лишь подпитывает ненависть».

На прошлой неделе Де Лука заявил, что Гергиева пригласили на фестиваль вместе с израильским дирижером Даниэлем Ореном, чтобы «оставить каналы связи открытыми даже с теми, кто не думает так, как мы».

В свою очередь решение пригласить Валерия Гергиева на фестиваль Un’Estate da RE раскритиковал генеральный менеджер нью-йоркской Метрополитен-опера Питер Гелб, назвав дирижера «художественным дублером Путина».

Также отмены концерта также требовали около 40 организаций украинцев из Италии, Польши, Канады и др. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно открыто осудила запланированное выступление.

«Даже спустя три с половиной года войны есть те, кто не поняли, что поддержка режима Путина — в том числе через подобные культурные инициативы — это легитимизация его ужасного империализма и серьезная угроза», — написала она на своей странице в Х.

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. От него также отказались Роттердамская филармония, Festspielhaus Baden-Baden, BIS Records, Метрополитен-опера, Карнеги-холл и Венская филармония.