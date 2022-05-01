В Белгороде заметили самолеты минобороны РФ и Росгвардии, на одном из них мог улететь Герасимов — CIT

1 мая, 18:23
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Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал о необычной активности самолетов министерства обороны России в аэропорту Белгорода 30 апреля и 1 мая.

В своем Twitter Левиев написал, что еще 30 апреля в Белгород прилетели два самолета Ту-154М министерства обороны и Росгвардии, а 1 мая — еще один Ту-154Б-2 министерства обороны. Позже туда прилетели вертолеты — два Ми-8 и три Ка-52.

Видео дня
https://twitter.com/ruslanleviev/status/1520705325107761152

«На перроне встречал какой-то очень важный военный чин, которого по кругу охраняли автоматчики. Сзади него — черные микроавтобусы Мерседесы, „крузаки“. Три Ка-52 встали по кругу в воздухе над аэродромом, в тот же момент оба Ми-8 приземлились, из них высыпала толпа, поднялись в одну из „тушек“ по двум трапам, быстренько свалили», — сообщил расследователь.

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Пассажиры взошли на борт самолета минобороны страны-агрессора, который вскоре улетел. Следом за ним улетел самолет Росгвардии. По данным источника Левиева, на борт взошел «живой и здоровый» начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1520735875822403584

В CIT добавили, что Герасимов, по неподтвержденным данным, прилетел в Белгород на вертолете и оттуда направился на самолете в Москву. Расследователи предполагают, что это может быть косвенным подтверждением того, что Герасимов действительно находился во временно захваченном Изюме.

https://twitter.com/CITeam_en/status/1520744419536048128
https://twitter.com/CITeam_en/status/1520744421356195842
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Ранее в СМИ появлялась информация, что Герасимов лично прибыл в район Изюма Харьковской области, чтобы командовать наступлением российских оккупантов на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возле Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов, а в результате ударов могли погибнуть сотни врагов. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, взрывы могли произойти в районе ставки Герасимова.

Источники Украинской правды не подтвердили информацию о том, что Герасимов был ранен в результате взрывов, и сообщили, что он «успел эвакуироваться».

1 мая очевидцы сообщали о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.

Начальник Генштаба РФ Герасимов в Изюме – знак их ужасных проблем – Денис Попович

https://www.youtube.com/embed/nxRahYksPh4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Белгородская область Валерий Герасимов Белгород Война России против Украины

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