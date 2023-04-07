В Беларуси оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам колонии 7 апреля, 16:06 Валерий Цепкало (Фото:Александр Медведев / NV)

Беларусского оппозиционного политика, бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.

Как сообщает подконтрольное режиму Александра Лукашенко агентство БелТА, решение принял Минский областной суд. Цепкало объявили виновным по ряду статей, в частности, в получении взятки «в особо крупном размере».



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Беларусская служба Радио Свобода пишет, что Цепкало обвиняли по 12 статьям уголовного кодекса, в том числе в «публичных призывах к совершению теракта», «создании экстремистского формирования», «публичном оскорблении» диктатора Лукашенко и так далее.



Валерий Цепкало — бывший посол Беларуси в США и экс-первый замминистра иностранных дел, бывший директор белорусского технологического Парка высоких технологий (ПВТ).



В 2020 году Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в президенты, несмотря на то, что Цепкало подал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, а для регистрации достаточно и 100 тысяч. Цепкало вместе с детьми выехал из страны в июле 2020 года. В день выборов Беларусь покинула и его супруга Вероника Цепкало.

Дело против Цепкало было частью политических репрессий, которые режим Лукашенко развернул перед выборами 2020 года. Тогда безосновательно задержан и впоследствии приговорен к 18 годам заключения (за «подготовку и организацию уличных беспорядков») видеоблогер и критик режима Сергей Тихановский, супруг Светланы Тихановской, которая стала лидеркой оппозиции. Также был задержан банкир Виктор Бабарико (получил 14 лет лишения свободы), считавшийся одним из главных соперников Лукашенко, и многие члены команд оппозиции. Результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Лукашенко.