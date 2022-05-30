Зять Ельцина уволился с поста советника Путина, который занимал с 2000 года — Reuters 30 мая, 22:10 Цей матеріал також доступний українською Валентин Юмашев (крайний справа) в 2007 году (Фото:REUTERS/ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE (RUSSIA))

Советник российского диктатора Владимира Путина и зять первого президента РФ Бориса Ельцина Валентин Юмашев отказался от должности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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Первая заместительница исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень заявила, что Юмашев уволился еще в апреле по собственной инициативе. Кремль и сам Юмашев не ответили на запрос агентства о комментарии.

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Как пишет Reuters, Юмашев был советником на общественных началах, а его влияние на принятие решений диктатором было «ограничено», однако его уход «разрывает одну из последних связей администрации Путина с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости России к Западу».

Юмашев в 1997—1998 годах руководил администрацией президента России, а Путин в это время был его заместителем. В пресс-службе центра Ельцина заявляли, что Юмашев 18 лет был советником Путина на общественных началах, а в 2018 году был переназначен на должность.

25 марта Путин уволил Анатолия Чубайса с поста своего спецпредставителя по связям с международными организациями. Агентство Bloomberg сообщало, что Чубайс покинул пост и уехал из России, объяснив свои действия несогласием с полномасштабной войной против Украины.

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