Вайнштейну грозит пожизненное заключение - CNN

Прокуратура Нью-Йорка предъявила продюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения в сексуальном насилии, предусматривающие от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщает CNN.

Прокурор Сайрус Вэнс-младший предъявил Вайнштейну три новых обвинения - в принуждении к половому акту и о имевших место двух случаях "хищнического сексуального насилия" в отношении к неназванной женщине. По данным прокуроров, эпизоды имели место в 2006 году.

CNN отмечает, что в том случае, если суд признает продюсера виновным, ему может грозить тюремный срок от десяти лет до пожизненного заключения.

Адвокат Вайнштейна уже назвал новые обвинения ложными.

25 мая Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

31 мая суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру обвинения в изнасиловании.

Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями.

Сам же Вайнштейн официально не признал себя виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

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