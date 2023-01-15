Умер актер Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет (Фото:Вахтанг Кикабидзе via Facebook)
В Грузии в возрасте 84 лет умер актёр, певец, режиссёр и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе.
Об этом сообщил грузинский телеканал Мтавари Архи.
Вахтанг Кикабидзе, получивший в 1980 году в Грузии звание народного артиста, прославился в 60−70-е годы благодаря своим ролям в фильмах Мимино, Не горюй!, Встреча в горах и прочим.
В 2008 году Кикабидзе перестал выступать в России из-за российского вторжения в Грузию и отказался от всех наград, полученных там ранее.
Грузинский актер также осудил аннексию Крыма в 2014 году и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году. До последнего Кикабидзе выражал свою поддержку украинцам.
В последние годы Кикабидзе тяжело болел.