Умер актер Вахтанг Кикабидзе

15 января, 12:35
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Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет (Фото:Вахтанг Кикабидзе via Facebook)

Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет (Фото:Вахтанг Кикабидзе via Facebook)

В Грузии в возрасте 84 лет умер актёр, певец, режиссёр и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе.

Об этом сообщил грузинский телеканал Мтавари Архи.

Вахтанг Кикабидзе, получивший в 1980 году в Грузии звание народного артиста, прославился в 60−70-е годы благодаря своим ролям в фильмах Мимино, Не горюй!, Встреча в горах и прочим.

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В 2008 году Кикабидзе перестал выступать в России из-за российского вторжения в Грузию и отказался от всех наград, полученных там ранее.

Грузинский актер также осудил аннексию Крыма в 2014 году и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году. До последнего Кикабидзе выражал свою поддержку украинцам.

В последние годы Кикабидзе тяжело болел.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Грузия Вахтанг Кикабидзе

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