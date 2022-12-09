Пригожинский «Рэмбо», обстрелявший из пулемета российских силовиков, объяснил свои действия — видео

9 декабря, 13:45
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Павел Николин заявил, что принял российских силовиков за украинцев (Фото:t.me/rbc_news)

Павел Николин заявил, что принял российских силовиков за украинцев (Фото:t.me/rbc_news)

Российский оккупант Павел Николин, который обстрелял из пулемета полицейских в Ростовской области, подтвердил, что служит в ЧВК Вагнера российского военного преступника Евгения Пригожина.

Как сообщает РБК, об этом он заявил во время заседания суда.

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Инцидент с Николиным произошел в районе Новошахтинска 6 декабря.

По имеющимся данным, во время стрельбы он ранил одного полицейского, после чего сбежал и скрывался на заброшенной свиноферме, пока не был обнаружен и задержан.

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Сам Пригожин, комментируя это, принадлежность стрелка к своей ЧВК не подтвердил, но и не опроверг, сравнив его с «Рэмбо», а также раскритиковал силовиков, сливших эту историю в соцсети.

Объясняя свои действия, наемник заявил, что воевал в Украине, «отстал от группы», а полицейских принял за украинцев.

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«Потому что были не по форме (одеты) и документы не предоставили», — объяснил вагнеровец, который оказался заключенным, отбывавшим срок за кражу и разбой.

На данное время он взят под стражу до 6 февраля 2023 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Ростовская область Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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