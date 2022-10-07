Потери, поражения и низкий моральный дух. CNN опубликовал расследование о проблемах «вагнеровцев» в Украине 7 октября, 18:04 Нашивки ликвидированных российских наемников (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Боевики ЧВК Вагнера, которые участвуют в полномасштабной войне России против Украины, деморализованы значительными потерями, проблемами с логистикой и поражениями на фронте. Об этом сообщает CNN в пятницу, 7 октября.

Бывший командир «вагнеровцев» Марат Габидуллин, который руководил 95 боевиками в Сирии, заявил, что, если бы страна-агрессор не использовала группы наемников в таких огромных масштабах, «об успехах, которых до сих пор добилась российская армия, не было бы и речи». CNN отмечает, что в рекрутинговых видео боевики хвалились современным тяжелым вооружением и даже вертолетами, а сама ЧВК зависела от «привлекательности зарплаты и работы».



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По словам Габидуллина, страна-агрессор увеличила использование наемников в войне против Украины, потому что российская армия не может справиться самостоятельно. Бывший «вагнеровец» сказал, что многих наемников отличает от большинства российских военных боевой опыт, который они получили в Сирии, африканских странах или в Украине после российского вторжения 2014 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал CNN, что «вагнеровцы» были задействованы «в самых сложных и важных миссиях» в Украине и сыграли ключевую роль в захвате Херсона и Мариуполя.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил журналистам, что сейчас по меньшей мере 5 тысяч наемников, связанных с ЧВК Вагнер, участвуют в полномасштабной войне против Украины. Эту цифру подтвердил источник CNN во французской разведке, добавив, что некоторые «вагнеровцы» уехали из Африки, чтобы присоединиться к оккупационным войскам в Украине.

По данным Минобороны Украины, Кремль все чаще использует «вагнеровцев» в качестве штурмовых отрядов, и боевики несут большие потери. Это также отмечали в Пентагоне. В британском Министерстве обороны говорили, что наемников закрепили за определенными участками фронта, на которых они действовали «практически как обычные армейские подразделения».

Юсов сообщил, что страна-террорист РФ все чаще использует «вагнеровцев», чтобы затыкать дыры в российской линии фронта. По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, боевиков Вагнера задействуют на разных участках фронта, что приводит к серьезным проблемам с логистикой и необходимости снабжать их боеприпасами, продовольствием и поддержкой для длительных операций, в то время как защитники Украины усиливают атаки на логистику оккупантов.

CNN получил от Минобороны Украины кадры, предположительно, снятые боевиками Вагнера, на которых они жалуются на отсутствие бронежилетов и касок. На другом видео боевик жаловался на приказ атаковать позиции защитников Украины при том, что у его подразделения закончились боеприпасы.

Как пишет CNN, на фоне значительных потерь «вагнеровцы» перешли к открытой вербовке, вплоть до публикации рекламы на билбордах в России, и набирают людей без опыта, а также заключенных в российских тюрьмах, что «несколько месяцев назад было бы немыслимо для ЧВК, когда-то считавшейся одним из самых профессиональных подразделений в арсенале Кремля».

Юсов также сказал журналистам о перехваченных украинскими спецслужбами разговорах, которые указывают на общее снижение морального и психологическое состояния «вагнеровцев». По его словам, снижение требований к новым наемникам указывает на деморализацию, а количество «действительно профессиональных солдат, готовых добровольно воевать с Вагнером», тоже сокращается.

Габидуллин, который часто общается с бывшими товарищами, утверждает, что деморализация боевиков вызвана «неспособностью [российского руководства] принимать грамотные решения, организовывать бои».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщал, что российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ.