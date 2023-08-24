Украинские пограничники подтвердили, что «вагнеровцы» покидают Беларусь 24 августа, 17:26 Спутниковые снимки лагеря вагнеровцев под Осиповичами за 1 и 23 августа (Фото:Радыё Свабода/Planet Labs)

Государственная пограничная служба Украины и украинская разведка фиксируют, что боевики террористической организации ЧВК Вагнера покидают территорию Беларуси.

Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП рассказал, что в последнее время происходил определенный отток «вагнеровцев» из Беларуси. Пограничники предполагают, что после информации о гибели хозяина боевиков Евгения Пригожина в авиакатастрофе он может усилиться.



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«Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК Вагнер в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня… Учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание „вагнеровцев“ в Беларуси вообще может быть под большим вопросом», — заявил он.



Демченко также сказал, что «вагнеровцы» по-прежнему не представляют значительной угрозы для Украины.

Ранее беларусская служба Радио Свобода сообщила, что в Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами. По информации журналистов, первые палатки начали разбирать еще 1 августа.

Накануне после падения самолета Пригожина и сообщений о его вероятной смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть "вагнеровцев" готовится покинуть Беларусь. По состоянию на 24 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн не видит признаков, что наемники выходят с базы возле Осиповичей.

24 июня «вагнеровцы» во главе с Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров последнего с беларусским диктатором Александром Лукашенко. Глава кремлевского режима Путин тогда дал «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней появились сообщения, что в Беларуси начали разворачивать лагеря для их размещения, а вскоре были опубликованы спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК.