«Он не простит своего холопа». Как Лукашенко пытается выйти на диалог с Путиным и что ему не забудут в Москве? Интервью NV 13 июля, 18:30 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко, 6 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Павел Латушко, белорусский оппозиционер и член Объединенного переходного комитета, рассказал Radio NV, как белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается выйти на диалог со своим российским «коллегой» Владимиром Путиным после мятежа Пригожина.

— Что касается саммита НАТО и белорусской темы на нем, Светлана Тихановская встречалась с Джо Байденом на полях саммита, о чем была эта встреча?

— Согласно информации, которую получила Светлана Тихановская, она проинформировала членов Объединенного переходного кабинета, речь шла о том, что она проинформировала, какие действия мы предпринимаем для того, чтобы освободить Беларусь от оккупации российской и узурпатора Лукашенко.

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