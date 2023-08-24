В Беларуси активно демонтируют лагерь ЧВК Вагнера, который могли покинуть около 2000 боевиков — спутниковое фото 24 августа, 12:02 Спутниковые снимки лагеря вагнеровцев под Осиповичами за 1 и 23 августа (Фото:Радыё Свабода/Planet Labs)

В Беларуси активно демонтируют лагерь боевиков ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами. Об этом сообщает Радыё Свабода на следующий день после сообщений о гибели их главаря Евгения Пригожина.

Журналисты показали новый спутниковый снимок, сделанный компанией Planet Labs. По их подсчетам, убрали уже почти треть всех палаток — из 273 остались около 101.

Первые начали разбирать 1 августа, на спутниковом снимке от 14 августа видно процесс демонтажа.

Видео дня

Фото: Радио Свобода/Planet Labs

Согласно фото за 23 августа, в северной части военной базы разобрали около 65 палаток (было около 129), в западной — около 27 из 64, а в центральной — около девяти из 80.

Фото: Радио Свобода/Planet Labs

В то же время сокращение количества техники небольшое.

«Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 боевиков, то можно говорить о том, что территорию воинской части в селе Цель могли покинуть около 2020 вагнеровцев из около 5000, которые там находились», — пишет издание.

Куда могут везти эти палатки и покинули ли вагнеровцы территорию Беларуси, неизвестно. Журналисты не видят формирований подобных военных баз на других полигонах, но не исключают, что их могут перебросить в другие места страны.

Накануне после падения самолета Пригожина и заявлений о его вероятной смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть вагнеровцев якобы пытается покинуть Беларусь. По состоянию на 24 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн не видит признаков, что наемники выходят с базы возле Осиповичей.

24 июня вагнеровцы во главе с Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров последнего с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для их размещения, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников.

