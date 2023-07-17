Лагерь террористов. NYT показала спутниковые фото Беларуси после прибытия боевиков ЧВК Вагнера 17 июля, 13:59 В полевых лагерях заметили десятки единиц транспортных средств (Фото:Maxar Technologies/NYT)

На бывшую военную базу недалеко от города Осиповичи в Беларуси прибыли более десятка транспортных средств. Ранее СМИ писали, что боевики ЧВК Вагнера разворачивают там полевой лагерь.



Снимки американской компании Maxar Technologies опубликовала The New York Times.

Как пишет газета, фото не доказывают окончательно, что вагнеровцы уже в лагере, но подтверждают заявления о том, что некоторые подразделения уже добрались до Беларуси.

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Первый грузовик заметили в лагере днем 13 июля. Через два дня зафиксировали прибытие нового транспорта.

На спутниковом снимке за 16 июля видно уже несколько новых грузовиков и автобусов возле гаражей лагеря. Также возле палаток спутник зафиксировал несколько пикапов, военную технику и, вероятно, советский коробчатый микроавтобус, а также небольшую группу людей.

16 июля возле военного городка заметили более десятка единиц техники / Фото: Maxar Technologies

16 июля спутники зафиксировали транспортные средства на территории полевого лагеря / Фото: Maxar Technologies

17 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о прибытии в Беларусь третьей колонны вагнеровцев. В составе колонны заметили не менее 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, «буханки», строительная техника, автобусы, фуры. На транспорте — российские флаги и символика ЧВК Вагнер.

14 июля в минобороны Беларуси сообщили, что наемники прибыли в полевой лагерь возле Осиповичей, чтобы якобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. 14 июля там заявили, что РФ вывела почти всех военных из республики. Президент Владимир Зеленский заверил, что угрозы вторжения оттуда нет.