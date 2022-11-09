Чем «вагнеровцы» отличаются от «кадыровцев» — объясняет военный эксперт 9 ноября, 15:26 Российский пропагандист фотографируется с «вагнеровцами» в их штабе в Попасной, 9 августа (Фото:GREY ZONE Forwarded from Военкор Среда via Twitter)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, чем «вагнеровцы» отличаются от «кадыровцев».

«"Кадыровцы» — это, по сути, Росгвардия, это силовая структура полицейского типа, выполняющая внутреннюю задачу. Она не предназначена для ведения боевых действий. Они не умеют воевать, их никто не учил этому", — сказал Жданов Радио НВ.

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В то же время, «вагнеровцы», по его словам, — «это наемники, вроде спецназа, предназначение которых в выполнении специальной военной операции».

Военный эксперт отметил, что их очень сложно использовать, и они «очень дорого они обходятся для того, чтобы сажать их в окопы и использовать как рядовую пехоту».

По словам Жданова, первый состав вагнеровцев «действительно проходил тренировки, экипировка была на уровне спецназа российского, они выполняли боевые задания в разных уголках мира, и это были специальные операции, а не ведение боевых действий».

Однако он отметил, что сейчас «качество „вагнеровцев“ очень сильно снизилось» — «упало до уровня обычной пехоты, которая вынуждена вести боевые действия в тех же окопах, как и вся пехота оккупантов».

Военный эксперт также подтвердил, что из заключенных, которых вербует в ЧВК Вагнера Пригожин, «воины никакие», но их можно задействовать «в качестве репрессивной машины по издевательству над людьми или подавлению протестов».

«И здесь учить почти ничего не нужно. Как когда-то использовал Ленин чекистов в кожаных куртках и с наганами наперевес, они совершали террор среди населения и устанавливали советскую власть, то же самое может быть и здесь», — констатировал Жданов.

Ранее сообщалось, что российские военные жалуются на трусость кадыровцев на поле боя. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором оккупант, возмущенный частыми случаями изнасилования боевиков «Л/ДНР» кадыровцами, жалуется на них Кадырову, напоминает ему, что у них одна цель, и просит отдать своим подразделениям приказ больше такого не делать.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказывал Радио НВ, что на бахмутском направлении основной ударной силой являются наемники Частной военной компании Вагнера. По его словам, смертность среди членов ЧВК Вагнера достигает 80%, а 60% из «вагнеровцев» «составляют лица, которые должны находиться в местах лишения свободы на территории РФ».