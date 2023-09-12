Вагнеровцев, перешедших в состав белорусской ЧВК ГардСервис, отправляют в Африку — ЦНС 12 сентября, 11:55 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

В Беларуси вагнеровцы, которые присоединились к так называемой ЧВК ООО ГардСервис, который называют белорусским аналогом ЧВК Вагнера, подписывают контракты для охраны и участия в боевых действиях в Африке.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным представителей белорусского подполья, на которых ссылается ЦНС, ГардСервис предлагает боевикам работать в одной из стран центральной Африки, охранять там объекты и обучать местных военных. Контракт с ЧВК подписали те наемники, которые не захотели продолжать службу в структуре Вооруженных сил России.

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ГардСервис — это частное охранное предприятие, которому белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие.

В ЦНС отмечали, что Лукашенко приказал создать ее еще в 2019 году. При этом сообщается, что ГардСервис постоянно сотрудничал с вагнеровцами.

Поэтому всем представителям ЧВК Вагнера, которые находились в Беларуси, но отказались подписывать контракт с Минобороны РФ и ехать на войну против Украины, предложили перейти в состав ЧВК ГардСервис.

В ЦНС отмечают, что ГардСервис связан соратником Лукашенко — белорусским политиком Виктором Шейманом.

11 января сообщалось, что ГардСервис готовится к участию в боевых действиях. Предприятие в разы увеличило количество сотрудников, а персонал проводил тренировки в течение нескольких месяцев.

