Отправят воевать против Украины. В Вагнер вербуют геймеров без военного опыта — СМИ 20 июня, 08:28 Главарь Вагнера Пригожин с боевиками (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

В ЧВК Вагнер начали вербовать геймеров без военного опыта, в частности, боевикам требуются техники и операторы беспилотных летательных аппаратов, сообщает Верстка.

Для этого в ряды наемников готовы брать геймеров, которые не имеют опыта военной службы.

Издание пишет, что сообщения о том, что ЧВК находится в поиске специалистов по управлению и обслуживанию БПЛА, утром 19 июня рассылались в боте структуры во Вконтакте. В них говорилось, что потенциальному соискателю должно быть от 21 до 35 лет, он должен хорошо владеть ПК и обладать физической подготовкой.

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Также там сказано, что плюсом для соискателей на позицию оператора будет «опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках», а также геймерское прошлое.

«Кто прям часами сидит играет», — говорилось в сообщении.

Журналисты заявили, что связалась по указанному в сообщении номеру с вербовщиком ЧВК. Помимо стандартных вопросов о возрасте, судимостях и заболеваниях он также поинтересовался, на каких именно устройствах соискатель хочет работать.

«У нас есть БПЛА двух видов: коптеры и более серьезные штуки», — сказал вербовщик.

Также он спросил о предпочтительном направлении работы: Украина или Африка. В конце он подтвердил, что отсутствие какого-либо опыта, в том числе и срочной службы, не является преградой.

«Это не проблема», — сказал вербовщик.