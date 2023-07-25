ЧВК Вагнер впервые перевезла в Беларусь бронеавтомобили — Беларускi Гаюн 25 июля, 21:03 Всего в очередной колонне «вагнеровцев» были 29 единиц техники, среди которых в основном фуры и тягачи (Фото:Беларускi Гаюн/Telegram)

На территорию Беларуси прибыла 11-я колонна бойцов ЧВК Вагнер, в составе которой находятся шесть бронеавтомобилей Щука.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускi Гаюн в Telegram.

«11-я колонна с техникой ЧВК Вагнер в данный момент движется по трассе Р43», — говорится в сообщении.

По данным Беларускi Гаюн, всего в очередной колонне «вагнеровцев» были 29 единиц техники, среди которых в основном фуры и тягачи. Машины движутся по трассе в районе городов Кричев и Чериков, а дальше могут направляться в полевой лагерь наемников в Могилевской области, предполагает группа.

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«Бронеавтомобили Щука (Чекан) являются отличительным транспортным средством ЧВК Вагнер. Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в РБ, не фиксировались», — пишет Гаюн.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускi Гаюн в Telegram.