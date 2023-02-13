«Мачо, посидевший в тюрьме». Эксперт Фонда Карнеги описал нового героя России 13 февраля, 15:30 Пригожин с группой заключенных, провоевавших полгода в Украине в составе его ЧВК Вагнера, которых должны отпустить, сняв судимости (Фото:Кадр видео РИА Новости via Telegram)

Научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников в интервью Radio NV рассказал о том, что в России сформировался новый образ героя.

Отвечая на вопрос Radio NV о том, могут ли владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина выключить из эфира российских пропагандистских каналов, Колесников сказал:

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«Его, конечно, можно выключить. Хотя он, конечно, нарастил харизму и ресурсы. И это очень серьезная фигура, очень симптоматична для этого времени, где насилие допустимо, где образ мачо, посидевшего в тюрьме, становится образом действительно нового героя России».

Научный сотрудник Фонда Карнеги добавил, что такой образ становится героическим не для всех россиян и «большинство населения здесь в ужасе от таких вот образов».

«Но есть люди, которым это страшно нравится, потому что нравы портятся в течении долгого времени, когда идет такой кошмар. У людей начинают съезжать моральные какие-то критерии, что такое хорошо, а что такое плохо», — добавил он.

По данным NV, досрочное освобождение первых групп заключенных, которые в течение полугода воевали в Украине в составе ЧВК Вагнера, наводит ужас на жителей российских городов.

По данным СМИ, ЧВК Вагнера с июля 2022-го вербует российских заключенных для войны в Украине в обмен на деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало статью о первых 20 зэках-вагнеровцах, которых отправили домой. На видео, сопровождающем новость, куратор ЧВК Евгений Пригожин поздравляет боевиков с окончанием их контрактов и дает им наставления о поведении в гражданской жизни.

«Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а закон нарушать они не должны», — говорит Пригожин. И тут же обращается к зэкам: «Много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать». Отдельное предупреждение получают от «повара Путина» полицейские: «Полиция должна относиться к вам с уважением. Если они будут вести себя безрассудно… Я лично буду звонить, разбираться с губернаторами и так далее. Мы найдем решение».

Как сообщил в январе советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, всего ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем и колоний 38244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. Из них 29543 уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Глава российского фонда Русь сидящая Ольга Романова озвучила еще большую цифру: по ее подсчетам, Пригожин завербовал для участия в войне против Украины 50 тыс. заключенных, из них в живых осталось около 10 тыс. человек.

В начале февраля Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать российских заключенных на войну против Украины. По данным некоторых СМИ, в последнее время находить таких желающих становилось все сложнее из-за информации о больших потерях среди наемников, используемых на фронте как пушечное мясо.

