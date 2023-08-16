В Беларуси появилась «образовательная организация» Группа Вагнера

16 августа, 18:10
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Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

В Беларуси появилось юридическое лицо Группа Вагнер, которое зарегистрировали как «образовательную организацию».

Как пишет Telegram-канал Ротонда, новое юрлицо зарегистрировали в Осиповичском районе Могилевской области, а единственной деятельностью в реестре указана «образовательная».

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Русская служба Би-би-си отмечает, что на территории страны-агрессора России акционерное общество ЧВК Вагнер Центр зарегистрировали в декабре 2022 года в здании одноименного бизнес-центра, который главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин построил в Санкт-Петербурге.

По данным мониторингового проекта Беларускі Гаюн, в Беларуси находится от 4 до 4,5 тысяч боевиков Вагнера. Их основное место размещения — лагерь в селе Цель Осиповичского района.

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Центр национального сопротивления ранее сообщал, что Пригожин использует лагеря на территории Беларуси для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

Британская разведка предполагала, что «вагнеровцев» может финансировать режим беларусского диктатора Лукашенко.

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Ранее также появлялась информация, что «вагнеровцы» будут «учить» беларусских силовиков вести бои. 12 июля переговоры по обучению беларусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Частная военная компания Вагнера Россия-Беларусь Война России против Украины вагнеровцы

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