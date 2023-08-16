В Беларуси появилась «образовательная организация» Группа Вагнера 16 августа, 18:10 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

В Беларуси появилось юридическое лицо Группа Вагнер, которое зарегистрировали как «образовательную организацию».

Как пишет Telegram-канал Ротонда, новое юрлицо зарегистрировали в Осиповичском районе Могилевской области, а единственной деятельностью в реестре указана «образовательная».



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Русская служба Би-би-си отмечает, что на территории страны-агрессора России акционерное общество ЧВК Вагнер Центр зарегистрировали в декабре 2022 года в здании одноименного бизнес-центра, который главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин построил в Санкт-Петербурге.



По данным мониторингового проекта Беларускі Гаюн, в Беларуси находится от 4 до 4,5 тысяч боевиков Вагнера. Их основное место размещения — лагерь в селе Цель Осиповичского района.



Центр национального сопротивления ранее сообщал, что Пригожин использует лагеря на территории Беларуси для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

Британская разведка предполагала, что «вагнеровцев» может финансировать режим беларусского диктатора Лукашенко.

Ранее также появлялась информация, что «вагнеровцы» будут «учить» беларусских силовиков вести бои. 12 июля переговоры по обучению беларусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».



В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.

