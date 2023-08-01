Фуры с «морскими» контейнерами. В Беларусь прибыла 14-я колонна «вагнеровцев» — Гаюн 1 августа, 21:05 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Телеграм)

В Беларусь заехала уже 14-я колонна боевиков ЧВК Вагнер, которая насчитывала 15 машин.

Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«14-я колонна наемников Пригожина сейчас движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель», — говорится в сообщении.



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По данным мониторинговой группы, в колонне около 15 машин и большинство из них — это фуры, которые перевозят большие железные контейнеры, похожие на морские.



Часть из этих контейнеров имеет вид переоборудованных под другие нужды, однако пока неизвестно, что именно в них перевозится.

Также группа отмечает, что кроме фур в колонне также едет автобус и несколько пикапов. Все номера машин сняты или заклеены.

Инфографика: Белорусский Гаюн/Telegram

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предоставил вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.