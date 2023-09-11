«Вагнеровцев» в Беларуси хотят привлечь в ЧВК Лукашенко — Центр нацсопротивления 11 сентября, 16:53 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

Боевики террористической организации ЧВК Вагнера, которые не захотели подписывать контракт с минобороны страны-агрессора России и участвовать в войне против Украины, могут перейти в так называемую ЧВК ГардСервис режима беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, в понедельник, 11 сентября.



По данным Центра, режим Лукашенко создает на базе «вагнеровцев» собственную так называемую ЧВК — всем боевикам, которые отказались подписывать контракты с российским минобороны, предлагают вступить в ГардСервис. Боевики ГардСервиса тренируются в Марьиной Горке Минской области на базе бывшего центра спецподготовки Динамо.

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Главная задача так называемой ЧВК — борьба с оппозицией в случае «неблагоприятного политического сценария» для Лукашенко, пишет Центр. ГардСервис был создан специальным указом беларусского диктатора в 2019 году и постоянно сотрудничает с боевиками Вагнера.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси продолжается демонтаж лагеря боевиков ЧВК Вагнера под Осиповичами.

В конце августа Центр нацсопротивления писал, что кремлевский режим собирается вывезти большую часть вагнеровцев в Африку.

Лукашенко ранее утверждал, что «вагнеровцы» будут оставаться в Беларуси даже после смерти Пригожина.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с их хозяином Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика может разместить на своей территории около восьми тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключали: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.



23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их официально объявили мертвыми.



В то же время в Литве и Польше считают, что этот факт мало что меняет. Заместитель главы польского МВД Матей Вонсик заявил, что в Беларуси может быть около 3,5−5 тысяч вагнеровцев, а сообщения о том, что они хотят покинуть страну, «не соответствуют действительности».

