В Беларусь прибыла третья колонна боевиков Вагнера — Беларускі Гаюн 17 июля, 12:13 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Беларусь прибыла еще одна колонна ЧВК Вагнер, сообщил Беларускі Гаюн в понедельник, 17 июля.

По данным мониторинговой группы, в направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска двигается еще одна крупная колонна наемников ЧВК Вагнер.

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В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры.

Примечательно, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК Вагнер.

По уточненным данным, это уже как минимум третья колонна с боевиками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля.

Судя по всему, как и в предыдущие дни, сейчас наемники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель.

В пятницу, 14 июля, в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

В субботу, 15 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.