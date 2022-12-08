«Вагнеровцы» запугивали завербованных заключенных видео с казнями — СМИ 8 декабря, 21:11 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Завербованным боевиками ЧВК Вагнера в российских колониях показывали видео с расстрелом дезертиров, — об этом сообщает русская служба Би-би-си в четверг, 8 декабря, со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, тем, кто захотел присоединиться к боевикам, группами показывали на планшете короткое видео расстрела: «Он там говорит — я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой — и дальше в затылок ему стреляют».

Видео дня

Журналисты не видели эти кадры, но их источник в другой колонии заявил, что в сентябре им показывали видео, где человека вешали на железной балке. До этого несколько собеседников Би-би-си, приближенных к боевикам, утверждали, что знают по меньшей мере о трех таких убийствах.

Би-би-си также пересказала историю пленного 26-летнего россиянина Александра Болчева, которого в сентябре в колонии завербовали «вагнеровцы», после чего он, по его словам, провел два месяца «в учебке» и один день на фронте. Тот просил не обменивать его, говоря, что «его сразу убьют».

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее отмечал, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысячи человек.

В ноябре в Telegram-канале GREY ZONE, который называют близким к ЧВК Вагнер и ее номинальным владельцем, путинским олигархом Евгением Пригожиным, появилось видео предполагаемой казни наемника Евгения Нужина, которого бьют кувалдой по голове.

Нужин попал в плен ВСУ в начале сентября. После этого он дал интервью, в котором заявил о своей ненависти к российскому диктатору Владимиру Путину и желании присоединиться к украинским войскам, чтобы воевать против ВС РФ.

Сообщалось, что он вернулся в Россию в рамках обмена пленными, где был в итоге убит.