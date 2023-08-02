«В Белом доме не знали — кто они». Автор репортажа The New Yorker о становлении ЧВК Вагнер и её влиянии после неудачного мятежа — интервью 2 августа, 16:38 NV Премиум Лагерь для размещения бойцов ЧВК Вагнер в селе Цель, Могилевская область, 7 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Еще несколько лет назад после прямого боевого столкновения американских войск и боевиков группировки Вагнера в Сирии в Белом доме не знали, как воспринимать ее бойцов, о становлении ЧВК и судьбе боевиков после мятежа Пригожина рассказал Radio NV Джошуа Яффа, корреспондент The New Yorker.

— Я прочитал репортаж. Есть момент, который вы не освещаете, просто потому, что, возможно, никто не знает ответа.

Тем не менее хочу спросить о вашем мнении, вы пообщались с большим количеством людей, возможно, восстанавливали цепь событий 24 июня, во время этого так называемого марша справедливости.

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Вопрос: понимаете ли вы, а что там такое произошло? Почему так резко Пригожин остановил свои войска и вышел из Ростова и Воронежа?

— Я пытался хотя бы частично ответить на этот вопрос в самом тексте. Окончательного ответа нет ни у меня, ни у кого-то, может быть кроме самого Пригожина и Путина. Но тем не менее некое представление появилось у меня и у целого ряда экспертов, аналитиков и других людей, которые наблюдали, смотрели на это событие. Мне кажется, что в общих чертах мы можем достаточно уверенно сказать, что Пригожин сам в каком-то смысле испугался. Он реально считал, что через такой жест, марш он достучится до самого Путина, который услышит его позицию по поводу будущего группы Вагнера, расклада отношений между Вагнер и Минобороны.