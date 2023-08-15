При крушении Л-39 в Краснодарском крае погиб российский полковник, который участвовал в войне против Украины 15 августа, 16:08 Вадим Гуров причастен к российской агрессии против Украины (Фото:sovetskaya-adygeya.ru)

При крушении российского учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае страны-агрессора погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Это подтвердил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram.

Российский чиновник заявил, что Гуров много лет возглавлял воинскую часть Майкопского гарнизона, воевал в Сирии и участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину.



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Источники Telegram-канала Baza заявили, что самолет во время посадки не попал на полосу, зацепил землю и столкнулся с вышкой радиосвязи. Гуров умер на месте, с ним летел старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин — по информации ресурса, он «получил травмы».

Накануне российские пропагандисты со ссылкой на министерство обороны страны-агрессора сообщили, что в Краснодарском крае при крушении учебного самолета Л-39 погиб один член экипажа.



Л-39 — учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чешского производства.

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