Отвечал за подготовку мобилизованных. Вдова российского полковника, который «выпустил в себя пять пуль», написала обращение к Путину 28 ноября, 21:12 Вадим Бойко (Фото:Baza / Telegram)

Вдова российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, который должен был готовить мобилизованных россиян к участию в полномасштабной войне против Украины, написала открытое письмо российскому диктатору Путину.

Как сообщает российское издание Сирена, в письме женщина говорит, что после объявления мобилизации на территории страны-агрессора ее муж похудел на 15 кг и страдал бессонницей. Он должен был подготовить военную технику и мобилизованных оккупантов и «много раз докладывал руководству о том, что техника неисправна, а снаряжения нет».



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По словам Юлии Бойко, полковнику угрожали открыть против него уголовное дело «об утрате и порче госимущества» на 100 млн рублей и конфисковать его имущество в счет долга. Женщина просит у главы кремлевского режима контроля за расследованием дела о смерти ее мужа и «привлечения к ответственности всех причастных».



Женщина пишет, что, если смерть ее мужа была самоубийством, то он «выпустил в себя пять пуль» в кабинете начальника Тихоокеанского военно-морского училища 16 ноября.