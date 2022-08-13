В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов

13 августа, 18:54
Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Китай и Тайвань (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Тайвань зафиксировал движение китайских военных самолетов. В зону противовоздушной обороны острова зашло 13 самолетов Китая.

Об этом сообщает Минобороны Тайваня в Twitter.

Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

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Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.

https://twitter.com/MoNDefense/status/1558444182922219520

10 августа Китай заявил об окончании военных учений вокруг Тайваня, но уточнил, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг него.

9 августа китайские военные объявили начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

https://www.youtube.com/watch?v=HEn52lodtBE

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Китай Военная агрессия ПВО Тайвань

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